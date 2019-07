Zwarte Cross haalt 'Allah's afbakbar'-bord weg na ophef

De organisatie van de Zwarte Cross heeft zondagavond een bord en een spandoek van het festivalterrein verwijderd, omdat er ophef over was ontstaan op sociale media. Mensen vonden de teksten discriminerend, racistisch, beledigend en respectloos.

Op het bord stond 'Allah's afbakbar' en op een zeil was te lezen: 'Leve de kleurling! #diversiteit #wearefamily #onceyougoorange #ookveurblanken'.

Kwaad al geschied

De organisatie van de Zwarte Cross laat op haar website weten de ontstane situatie zeer te betreuren. 'Op het moment dat de commotie losbarstte waren wij nog volop in bedrijf. Toen het aantal berichten dermate opliep en de sfeer grimmiger dreigde te worden, hebben wij besloten om terug te komen op ons eerdere besluit om het bord en het zeil te laten staan. Deze hebben wij toen direct verwijderd en getracht alle personen die contact met ons hebben gezocht hierover in te lichten. Het kwaad was toen echter al geschied en wij bevonden ons middenin een wervelstorm op social media.'

De organisatie benadrukt dat de Zwarte Cross een festival is waar geen plek is voor racisme, discriminatie en respectloos gedrag. 'Iedereen die ons festival goed kent zal dit beamen. Het is wel een plek voor satire en op het festival namen wij allerlei zaken (inclusief onszelf!) op de hak. Als wij daarbij een grote groep mensen onbedoeld voor het hoofd stoten, dan laat ons dat zeker niet onbewogen. De indruk ontstond namelijk ook dat de kritiek ons koud liet, maar dat is zeker niet het geval.'

Rapper heeft spijt van optreden

Rapper Sevn Alias, die zondag optrad op het festival, deelde een foto van de borden op Instagram. Hij schreef erbij spijt te hebben van zijn optreden. 'Dames en heren, ik support dit VOOR GEEN GOUD. Als ik dit van tevoren had geweten, had ik mezelf nooit op dit festival vertoond'

Het bericht van de rapper is inmiddels ruim 22.000 keer geliket en heeft ruim 1900 reacties. Veel mensen zijn net zoals hij geschokt door de teksten. Een filmpje waarin Sevn Alias kritiek uit op de organisatie van het festival is in korte tijd al ruim 95.000 keer bekeken.

