Steeds meer bezoekers Zwarte Cross belanden in ziekenhuis

101 bezoekers van de Zwarte Cross belandden afgelopen weekend op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Toen eindigden 56 mensen in het ziekenhuis, blijkt uit navraag van Omroep Gelderland.

door Joukje Valkenburg - Beiboer

'De indruk is dat het vaak te maken heeft met te veel alcoholgebruik', zegt een woordvoerder van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Het gaat dan om ongevallen. 'Denk aan verzwikte enkels, gebroken polsen en schouders uit de kom.'

Maar hoeveel mensen er precies door alcoholgebruik in het ziekenhuis zijn beland, is niet bekend. 'Er wordt niet genoteerd: meneer of mevrouw heeft de pols gebroken door dronkenschap', zegt de woordvoerder.

Vorig jaar steeg het aantal Zwarte Cross-gangers dat op de spoedeisende hulp belandde ook al, van 56 naar 69.

Reactie

De organisatie van de Zwarte Cross, het evenement dat zo'n 220.000 bezoekers trok, heeft nog niet op de cijfers gereageerd. Wel geeft ze aan het een en ander te doen aan alcoholpreventie. 'We hebben info op de site staan over veilig feesten en drie veilig feesten-stands op het terrein gehad', zegt een woordvoerder. 'In het programmaboekje stond een stukje over veilig feesten. En de gemeente is met boa’s op het terrein geweest die het hele weekend handhaving op alcoholgebruik onder 18 hebben gedaan.'

De gemeente wil nog niet reageren op de cijfers. 'Wij zijn als gemeente op dit moment de balans aan het opmaken', zegt burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre.' Andere organisaties, waaronder het Rode Kruis en de Zwarte Cross zelf, moeten nog cijfers aanleveren. De gemeente wacht die af.

24 mensen met drank op achter het stuur

Bij het verlaten van het feestterrein op maandag werden bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. Daarbij werden 24 mensen met te veel alcohol op betrapt.

Onze verslaggever sprak een vriend van een beschonken bestuurder die '5-punt-35' geblazen had. Uit navraag bij de politie blijk dat het waarschijnlijk gaat om 535 ugl en niet om 5,35 promille. 535 promille staat ongeveer gelijk aan 1,2 promille. '750 ugl is het hoogste wat ze gemeten hebben', zegt een woordvoerder van de politie.



Ook drukker bij huisartsenpost

Ook de huisartsenpost Oost-Achterhoek in Winterswijk had het dit jaar drukker dan anders. 'Er kwamen 33 mensen langs, 7 meer dan vorig jaar', zegt huisarts Manuel Gerritzen. Over de klachten van de patiënten, mag hij niks zeggen. 'Maar het alcoholgebruik vind ik wel verontrustend', zegt Gerritzen. 'Dat geldt ook voor andere Achterhoekse feesten.'

De ambulancedienst heeft dit weekend 17 mensen vanaf de Zwarte Cross naar ziekenhuizen in de buurt moeten brengen. 'In vergelijking met voorgaande jaren is het aantal ongeveer gelijk gebleven', zegt een woordvoerder van het Witte Kruis, de organisatie die het ziekenhuisvervoer per ambulance monitort. Met welke klachten de mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht, is niet bekendgemaakt.

