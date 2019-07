VIDEO | Ome Joop’s Tour: 155 kinderen fietsen met 12.000 flesjes water de provincie door

Tijdens de tour maken de deelnemers allemaal leuke uitstapjes. 'We gaan naar de Efteling, Wunderland Kalkar, Dolfinarium, Apenheul', somt Jan uit Arnhem op. Hij fietst dit jaar mee en heeft er heel veel zin in.

Ome Joop's Tour werd in 1950 voor het eerst georganiseerd door Joop Legerstee. In het Arnhem van na de Tweede Wereldoorlog hadden veel gezinnen het financieel niet breed. Speelgoed was er nauwelijks en dus zochten kinderen hun vertier op straat. Legerstee bedacht daarom samen met politieagent Van Veldhoven een fietsvakantie voor de jeugd. Ze konden zo voor weinig geld toch een leuke tijd beleven.

Boertjes en scheetjes

Organisator Marcel Legerstee vertelt dat het vannacht al een dolle boel was. 'Het is allemaal erg spannend voor de kinderen. Je gaat 10 dagen op tour en dan die eerste nacht met z'n allen in een grote sporthal. Dan komen de bekende geluidjes, de boertjes en de scheetjes, en het gelach. Om 1.00 uur was het stil, maar om 5.00 uur waren de eersten alweer wakker.'

Tekst gaat verder onder de reportage.

Op alles voorbereid

Legerstee is op alles voorbereid, ook op de tropische temperaturen die vanaf dinsdag worden verwacht. 'We hebben van alles bij ons. Ook een hele grote trailer met drank. We hebben 12.000 flesje water ingekocht. Het is gewoon heel veel drinken, rust nemen en de schaduw opzoeken', legt hij uit.

'We hebben ook wel meegemaakt dat we heel veel regen over de tour heen kregen en dan is de sfeer ook minder. Het zonnetje bepaalt de stemming in de tourkaravaan.'

Jan maakt zich ook niet druk om de warmte. 'Ik ga gewoon lekker mijn shirtje los doen en heel veel drinken', lacht de jongen uit Arnhem.

Internationaal gezelschap

Dit jaar fietsen er ook Duitse en Poolse kinderen mee. Ook zitten er volgens de organisatie een aantal 'nieuwe Nederlanders' bij. 'We hebben dit jaar meer dan 18 nationaliteiten bij ons', zegt Legerstee. 'We hebben kinderen uit Sudan, Syrië, Eritrea, Afghanistan, Irak, Iran, de Antillen, China. We zijn een internationaal gezelschap.'

'Maar het zijn allemaal kinderen die op jonge leeftijd leren samenwerken en dat is investeren in een leefbare samenleving', gaat Legerstee verder. 'Je ziet nu al dat kinderen met elkaar in gesprek gaan en daar komen hele mooie vriendschappen uit voort.'

Zie ook: Eerst herdenken en dan op vakantie bij Ome Joop's Tour