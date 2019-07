Oefenvoetbal zegt NEC'er Joey van den Berg niet veel

'Nee, het is vooral dingen oefenen en erin slijpen. En ja, er gaan dingen fout, maar nu wordt het niet afgestraft. Maar het zegt niks over het verloop van het seizoen. Dit zijn uitgelezen mogelijkheden om wat uit te proberen, zoals spelen met vijf verdedigers. Ik vind dat een team meerdere dingen moet kunnen. Dat we kunnen overschakelen op Plan B of Plan C.'

De verwachtingen rond NEC zijn niet zo hooggespannen. 'Nee, dat is duidelijk. De ene zegt dat het maar goed is en de ander vindt het niet kunnen. Het belangrijkste is dat we progressie maken als team. Dat moet de doelstelling zijn.'

Van den Berg zint zelf ook op revanche na een teleurstellend jaar. 'Ze moeten niet denken dat dit het was. Ik ben erop gebrand om dingen veel beter te laten gaan en constanter te zijn. Er zijn altijd jongens waar meer wordt van verwacht. Het zit ook wel van nature in mij om het voortouw te nemen.'