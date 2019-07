Weerman weet het zeker: hitterecord Warnsveld gaat eraan

Gelderland raakt zijn hitterecord kwijt. Dat voorspelt weerman Reinout van den Born van MeteoGroup. De hoogste temperatuur in ons land sinds de metingen stamt uit 1944 toen huisarts Jan Thate in Warnsveld 38,6 graden waarnam.

Dat deed hij op 23 augustus van dat jaar.

'Heetste hitte ooit'

Volgens Reinout van den Born krijgen we 'de heetste hitte die we ooit hebben gehad'. Maar niet in Gelderland. 'Ik heb in onze interne pool mijn geld gezet op Arcen in Limburg: 40,2 graden op donderdag.'

We smelten deze week lekker weg, zegt hij. 'En we raken ons Gelderse record kwijt.'

Luister naar het weerpraatje van Reinout van den Born:

Morgen wordt het in het zuiden van het land al 34 graden. Van den Born: 'De echte gekkigheid krijgen we woensdag en donderdag. Dan wordt het extreem warm. Woensdag tikken we de 37 graden aan en op donderdag wordt het op veel plekken 38 graden. In het zuiden gaat het kwik naar 39 en 40 graden.'

