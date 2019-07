Meisje en jongen lastiggevallen in park Apeldoorn, politie zoekt 3 mannen

In het Westenenkerpark in Apeldoorn zijn zondagavond een jongen en een meisje lastiggevallen door drie mannen. Dat meldt een videocorrespondent.

Het incident vond rond 23.30 uur plaats. Het meisje zou zijn vastgepakt bij haar arm. Maar wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. De politie is direct een zoekactie naar de drie mannen gestart. Ook werd een deel van het park en de Zilverweg afgesloten voor onderzoek.

Burgernet

De politie verspreidde een signalement van de daders via Burgernet. Ze is op zoek naar drie mannen. Een van hen is 17-20 jaar oud, 1.65 meter lang en heeft een slank postuur en kort blond haar. Hij droeg een rood shirt/jas.

De andere mannen zijn getint. De een is ongeveer 1.65 meter lang en 20 jaar oud, en heeft een slank postuur. Hij had een donkere pet op. De ander droeg een donkere jas met iets wits op zijn mouwen. Hij is een jaar of 21 en heeft een normaal postuur en donker haar.

Of dit incident te maken heeft met het steekincident na een mislukte beroving vrijdag, zo’n 2 kilometer verderop, is niet bekend.

Zie ook: Beroving eindigt in steekpartij in Apeldoorn; slachtoffer naar ziekenhuis