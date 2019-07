Vermoorde man in Nijmegen lijkt slachtoffer van afrekening

door Matthijs Holtrop, Marnix Amperse en Steffan ter Maat

De politie zei eerder al uit te gaan van een misdrijf. Festim Lato was afgelopen week als vermist opgegeven door zijn familie. Zaterdagmiddag werd zijn lichaam gevonden in de berm in Nijmegen. De politie is nog steeds bezig met onderzoek.

Lato verbleef de afgelopen jaren in een afgelegen huis in Afferden, in de Betuwe. Buiten op het terrein wapperen de vlag van Nederland, de Verenigde Staten en Chameria, een regio op de grens van Albanië en Griekenland die streeft naar onafhankelijkheid. Lato had zichzelf uitgeroepen tot president van deze regio.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Foto: Omroep Gelderland

Volgens mensen in zijn omgeving had Lato bij bedrijven en particulieren schulden die in de miljoenen euro's liepen. 'Hij bracht veel geld contant de grens met Albanië over', weet diplomaat Jeroen Zandberg. Hij adviseerde Lato over diens politieke strijd, vanuit de UNPO in Den Haag, de Organisatie van Niet-Vertegenwoordigde Naties en Volkeren, een soort Verenigde Naties voor niet-erkende regio's.

Zandberg is geschokt door de dood van de Albanees. 'Het was een charmante man met een vlotte babbel', vertelt hij. 'Hij deed zaken met ondernemers die geen btw betalen. Daardoor sloot hij een aantal schimmige deals.' Onder meer grote bedrijven en overheden zouden grote sommen geld aan hem hebben uitgeleend en niet hebben teruggezien.

In april zou Lato persoonlijk failliet zijn verklaard door de rechtbank in Zutphen. Zijn dood wordt ook gemeld door media in Albanië.

Europees Parlement

In de hoedanigheid van zelfverklaard president had Lato regelmatig publieke optredens, zoals bij het Europees Parlement in Brussel en bij allerlei demonstraties voor meer onafhankelijkheid.

Hij zag daarin Kosovo als voorbeeld, zei hij vorig jaar in een interview met Elsevier Weekblad. Dat land riep in 2008 de onafhankelijkheid uit van Servië.

Lato was behalve president ook bondscoach van het voetbalteam van Chameria. In 2017 won dat team in Den Haag de finale van het toernooi om de UNPO-wereldbeker, een toernooi voor niet-erkende landen en regio's.

