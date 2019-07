Auto van Arnhemse Marijke gaat in vlammen op: 'Weg is ons stukje vrijheid'

De auto was hun stukje vrijheid, maar vannacht ging hij in vlammen op. Marijke Berensen (73) werd vannacht door de politie uit haar bed gebeld: hun auto was een van de auto's die op de parkeerplaats voor hun flat aan de Leimuidenplaats in Arnhem uitbrandden.

Negen auto's werden door de brand vannacht verwoest. De politie is ook deze zondag nog bezig met onderzoek. Het zou mogelijk gaan om brandstichting.

'Weg vrijheid, zei ik vanmorgen tegen mijn man', verzucht Berensen. 'Mijn man en ik zijn allebei 70-plus en dan is zo'n auto heel belangrijk.' Hun auto had nog maar 57.000 kilometer op de teller. 'Maar hij was wel al 11 jaar oud dus ik vrees dat we er niet veel voor terug gaan krijgen ook al was 'ie allrisk verzekerd.'

Knuffeltje kleindochter

Of ze nog een nieuwe auto kunnen kopen, weten ze dus niet, maar ze gaan zeker een nieuw knuffeltje kopen voor hun vierjarige kleindochter. Die had altijd een knuffeltje speciaal voor in oma's auto en dat is helaas ook in de vlammenzee vergaan.

Ze heeft niks gehoord van de commotie op de parkeerplaats, maar een van de buren hoorde een klap en belde de politie. 'Toen de politie me om 4 uur vannacht wakker belde, was de brandweer alweer weg. Het is vreselijk. We zetten de auto altijd op een plek vlakbij de lantaarnpaal zodat 'ie in het licht staat. Dan denk je dat 'ie veilig is, gebeurt er dit.'

Zie ook: Onderzoek naar autobranden in Arnhem-Zuid