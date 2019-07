Eerst herdenken en dan op vakantie bij Ome Joop's Tour

Het is al meer dan 65 jaar een begrip in Arnhem: Ome Joop's Tour. Kinderen die anders niet op vakantie zouden kunnen, gaan met begeleiding op tiendaagse fietsvakantie. Dit jaar heeft de toertocht een bijzonder thema: 75 jaar Market Garden.

Ze heeft er zin in. Janae Kolenbrander gaat morgen op vakantie met Ome Joop's Tour. 'Het is mijn enige vakantie die ik nu kan doen. Anders zou ik alleen maar thuis zitten en dat is helemaal niet leuk.'

Indrukwekkende plek

Maar eerst moet het twaalfjarige meisje langs de begraafplaats in Oosterbeek, waar rijen van witte zerken in de zon fel afsteken tegen het gemaaide gras. 'Het is zeker een indrukwekkende plek. Maar het is wel belangrijk want ze hebben wel gevochten voor Nederland', zegt Janae. Tijdens de herdenking van zondagmiddag draagt ze een gedicht voor. 'Het gaat over vrede. Dat er nog meer vrede in Nederland komt en we hand in hand over de aarde kunnen lopen'.

De andere spreker tijdens de herdenking is sergeant-majoor Lion van der Most. Hij werd benaderd om de herdenking op te zetten en was gelijk enthousiast. 'Prachtig. Het thema van de tour is Market Garden en om dan hier te starten is perfect gewoon. En het is goed om aan de kinderen door te geven wat er allemaal gebeurd is.'

Respectvol genieten

155 kinderen leggen klaproosjes op de graven van de Airborn War Cemetry in Oosterbeek. Op de vraag of het niet gek is om een vakantieweek te beginnen op een begraafplaats verwijst organisator Marcel Legerstee naar de kernwaarden van Ome Joop's Tour: 'Het gaat om respectvol genieten. Sommige van de kinderen zullen best onder de indruk zijn, maar daar letten we goed op. Na de herdenking kunnen ze tien dagen genieten.'

Ome Joop's Tour heeft bewust gekozen voor het oorlogsthema van dit jaar. De geschiedenis van de organisatie zelf gaat terug naar de wederopbouw van Arnhem in de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog. In de fietsroute komt het geallieerde offensief tegen de Duitsers in 1944 ook terug. De groep bezoekt het oorlogsmuseum in Overloon en het Airborn Museum in Arnhem en er fietsen dit jaar 10 Duitse kinderen mee.

Bijna van start

Maandag beginnen de kinderen aan de eerste etappe van de tocht. Janae was al een keer eerder mee met Ome Joop's Tour: 'Het was wel leuk, maar ook zwaar. Maar nu weet ik hoe het is om te fietsen zo lang. En we gaan leuke dingen doen.'