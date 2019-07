Dit moet het jaar worden van NEC'er Ole Romeny

De net 19 jaar geworden aanvaller weet dat dit nu zijn jaar moet worden. 'Ik doe er alles aan om dit mijn seizoen te laten worden. Ik heb plezier in voetbal. Vorig jaar wil ik geen verloren jaar noemen. Ik kwam door aankopen op de bank terecht, maar heb me terug in de basis geknokt. In het begin speelde ik goede wedstrijden, maar daarna ook wat mindere. Voor het eerst als jonge jongen op zo'n podium met alles wat er van buitenaf op je afkomt, dat is toch nieuw. Bij het Nederlands elftal heb ik wel stappen kunnen maken, dus ik noem het zeker geen verloren jaar.'

Romeny schiet raak vanaf de strafschopstip

De Nijmegenaar weet dat NEC nu noodgedwongen meer voor eigen jeugd gaat kiezen. 'Zeker, maar dat wil niet zeggen dat ze me die kans zomaar geven. Ik zal het moeten afdwingen. Veel mensen hebben een mening, maar ik hou het gewoon bij mezelf en doe gewoon mijn ding. Ik ben het beste in de as. Dan heb ik vrijheid, kan ik diepgaan, scoren, zwerven. Dat gaat het beste in de spits. Aan de zijkant geplakt staan is niet echt mijn ding.'

Het loopt nog niet helemaal lekker bij NEC. 'We hebben wel goede momenten, maar we zijn soms ook te slordig aan de bal en dat ze te makkelijk door de linies komen. Maar dit wordt een topjaar voor NEC', lacht de aanvaller zelfverzekerd.