Geen nieuwe spelers voor NEC vanwege financiële problemen

'De uitdaging is nu om een sluitende begroting te krijgen', legt algemeen directeur Wilco van Schaik uit. 'Daar zijn we druk mee bezig. Daar zit schot in, maar dat maakt het wel tot een hele moeilijke zomer wat handelen betreft. We willen best iemand verkopen, maar gaan niemand voor de kostprijs eruit doen. Dat hebben we afgesproken met de mensen achter de club. In principe is elke speler te koop. Alleen als er iemand komt die de prijs betaald die wij willen hebben.'

De verwachtingen rond NEC zijn wat minder hooggespannen. 'Ik denk dat we het de laatste jaren misschien wel te hoog hebben ingeschat. Nu zijn we wat reëler. We hebben een hele jonge groep en daar hebben we ook bewust voor gekozen. Laten we het eerst maar eens gaan bewijzen. Dat begint op het trainingsveld en in wedstrijden. Uren maken, hard trainen, hard werken en zo proberen tot een ideale elf te komen, een ideale selectie.'