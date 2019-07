VIDEO | Negen auto's verwoest door brand

De brand werd rond 3.45 uur ontdekt aan de Leimuidenplaats. Volgens een aanwezige fotograaf was het een flinke vlammenzee toen de brandweer aankwam.

Kijk hier hoe de brandweer de auto's nog probeert te redden (tekst gaat verder onder de video):

De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen, maar de auto’s moeten als verloren worden beschouwd. Zes auto’s zouden in vlammen zijn opgegaan. Drie andere auto’s raakten zwaar beschadigd. De buurt zou flink geschrokken zijn van de brand.

De brandweer aan het werk. Foto: Persbureau Heitink

Opzet

Even verderop, in de Aalburgstraat, ging er een camper verloren door een brand. Deze brand werd rond 3.35 uur gemeld. De zijkant van de camper bleek in brand te zijn gevlogen.

Het is niet bekend of de branden iets met elkaar te maken hebben. De politie doet zondagmiddag verder onderzoek naar de branden. In beide gevallen zou er vermoeden zijn van opzet. De politie gaat nu kijken of er bij de branden op de parkeerplaats één brandhaard is en het vuur is overgeslagen, of dat de auto's apart in brand zijn gevlogen.

Eind juni gingen er in Arnhem-Zuid ook al twee auto's in vlammen op. Toen sloot de politie brandstichting niet uit. De resultaten van het onderzoek naar die branden zijn nog niet bekend.

