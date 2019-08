Kom tot rust in de Nijmeegse Stadswaard

Wie in Nijmegen toe is aan wat rust hoeft niet ver weg. De Stadswaard lijkt de ideale plek om de drukte van de stad snel achter je te laten en even tot jezelf te komen. Ineke Schaper kent het gebied goed en neemt ons mee de ‘wilde’ natuur in.

Ineke is struin- en loopbaancoach. Met de mensen die ze begeleidt loopt ze vaak door de Stadswaard. Het is een ruig stuk natuur. Te bereiken via een steile trapbrug – schrik niet, hij wiebelt - over het water. Het is er niet vanzelfsprekend dat je blote voeten houdt. Vandaag neemt Ineke verslaggever Martijn de Graaf mee naar dit bijzondere stukje natuur.

Tekst gaat over de foto door.

Niet meer knotten



Hoge distels, diepe kuilen en Wilgenbomen die afgeknakt zijn. Het lijkt een soort ongerepte wildernis op nog geen 300 meter van de stad. Ineke vertelt dat Staatsbosbeheer onlangs heeft besloten om de wilgen niet meer te knotten. Dat betekent dat er takken zullen breken. Ze laten de natuur hun werk doen. In haar werk als coach gebruikt Ineke dit als metafoor.

Tekst gaat door onder foto

De Bastei



Ineke werkt samen met de Bastei. Dat is het centrum voor natuur- en cultuurhistorie in Nijmegen. Vanuit de Bastei worden onder de noemer dWaalZin allerlei activiteiten georganiseerd. Onder meer wandelingen in de Stadswaard. Zoals ze zelf op de website zeggen zijn het bezielende struinactiviteiten in de Stadswaard, de Groenlanden en de Millingerwaard, waarbij natuur, bewegen, aandacht en bewustwording de belangrijkste ingrediënten vormen. Ineke is één van de struincoaches die deze activiteiten aanbiedt.

Water maakt het spannend



Het water maakt dit gebied spannend. Soms is het niet mogelijk verder te lopen. De hoge waterstand kan ervoor zorgen dat je stukken om moet lopen. Op andere plekken moet je via stenen als het ware over het water heenlopen. Vandaag is dat niet het geval. Maar dan kan er, getuige dit fragment nog wel een ander probleem opdoemen.

Tekst gaat door onder de foto

Zwerfvuil



Na een wandeling van twee uur komen Ineke en Martijn uitgerust en toch serieus ook met een frisser hoofd weer aan op de Waalkade. Met een tas vol met zwerfvuil. Want dat ligt er helaas ook veel. Gelukkig kan je aan het begin van de wandeling een tas pakken, het zwerfvuil rapen en bij terugkomst in een container gooien. Zo houdt je samen de natuur ook nog een beetje schoon.