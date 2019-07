Dit was de derde dag van de Zwarte Cross

Vrienden van 18-jarige feestvierder

De Zwarte Cross is voor een vriendengroep uit Vragender uitgelopen op een drama. Een 18-jarig lid van de groep is op de camping overleden. 'Voor ons was de Zwarte Cross eigenlijk wel even klaar, maar het leven gaat ook verder', vertelt Frank, een van zijn vrienden. 'Normaal zijn we schreeuwerig en hebben we een bult kabaal bij ons, maar nu was het echt stil. Het is gewoon diep triest', vertelt hij. Een paar uur later hebben ze met de groep een biertje gedronken. 'Hij hield ook van een biertje, hij zou ook niet anders hebben gewild dat we er met zijn allen een paar zouden drinken.'

Schuilen voor de regen

De hele dag was er angst voor noodweer. Dat bleef, tot nu toe, gelukkig uit. Er vielen soms wat buien, maar heel veel last hadden de bezoekers van de Zwarte Cross er niet van. Gelukkig maar.

Foto: Omroep Gelderland

Gekke wagens op Zwarte Cross

De specialklasse op de Zwarte Cross. Dit is de meest creatieve klasse met de meest gekke wagens. Erg leuk om naar te kijken.

Mooiste foto van de dag

Zo'n festivaldag is natuurlijk erg leuk, maar ook erg vermoeiend. Zeker als je nog niet zo oud bent. Wat ons betreft de mooiste foto van vandaag.

Foto: Omroep Gelderland

