Snikhete dagen op komst, nieuw hitterecord hangt in de lucht

Dat komt volgens de meteorologen door een groot hogedrukgebied, dat nu nog ten westen van Afrika ligt maar dit weekend richting Europa trekt.

Vervolgens ontstaat daaruit boven ons continent ook een groot hogedrukgebied. Tegelijkertijd wordt extreem hete lucht aangevoerd. De meeste computermodellen berekenen voor woensdag temperaturen tussen 32 en 37 graden, voor donderdag wordt rekening gehouden met temperaturen van 38 graden of nog hoger.

Slag om de arm

Omdat de donderdag nog vijf dagen weg is, houdt MeteoGroup wel een slag om de arm. 'Want dergelijke extreme omstandigheden leiden vrijwel altijd tot plotselinge wijzigingen in de atmosfeer boven West-Europa. Er zijn al signalen dat er in West-Frankrijk mogelijk op grote schaal een zeewind gaat opsteken, die niet lang daarna ook bij ons koelere lucht doet binnenstromen. Iets wat we wel vaker zien in dit soort extreem hete situaties en dan kan het toch weer minder heet worden.'

Maar dat we extreme hitte voor de kiezen krijgen komende week, met temperaturen tot ruim boven de 35 graden, is volgens de meteorologen wel duidelijk. 'Een nieuwe reële kans dat het all-time temperatuurrecord uit 1944 benaderd wordt, is er zeker.'