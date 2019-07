Gaby Bovenlander schenkt kunstwerken aan Noord Veluws Museum

Gaby Bovenlander behoort tot de schilderessen van de Noord Veluwe en was één van de deelnemers aan de expositie ‘Vrouwen uit de Kunst’ dat eerder in het Noord Veluws Museum is gehouden.

Een expositie die veel belangstelling kreeg. In haar lange carrière vervaardigde zij honderden schilderijen. Daarvan schonk zij 35 schilderijen aan het Noord Veluws Museum en een deel daarvan is geëxposeerd in de Rabozaal.

Vrijdag werd deze expositie geopend. In een welkomstwoord (waar de schilderes ook bij aanwezig was) van directeur Eric Stotijn sprak hij zijn bijzondere dank uit aan de schilderes dat zij een deel van haar werk aan het museum heeft willen schenken.

Dit is mede tot stand gekomen door inzet van de Stichting Gaby Bovenlander. Op deze manier kunnen werken van haar bewaard blijven en een goede plek krijgen in een museum waar het thuis hoort en nu in het bijzonder in het Noord Veluws Museum.

De vele belangstellenden konden daarna in de Rabozaal werken van Gaby Bovenlander bezichtigen. Tevens werd daar een verkorte video gedraaid over deze schilderes en haar werk. In de Vrije Academie konden daarna belangstellenden de uitgebreide video bekijken. De expositie van werken van Gaby Bovenlander in de Rabozaal loopt tot 10 november 2019.

Schilderes Gaby Bovenlander luistert aandachtig

Veel belangstelling voor de opening van de expositie

Welkom door directeur Erik Stotijn

