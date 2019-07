Vrouw (86) komt om bij brand jachthaven Wageningen: 'We zijn er kapot van'

Hoe de brand precies ontstaan is, weet de voorzitter ook niet. 'Ik kwam gisteren pas later aan dus ik moet het ook hebben van de verhalen, maar ik begrijp dat haar zoon nog geprobeerd heeft haar te redden.' De 60-jarige man ligt op dit moment met zware brandwonden in het brandwondencentrum in Beverwijk. Een derde familielid zou ook te hulp zijn gekomen en daarbij zijn gestruikeld en lichtgewond geraakt.

Ervaren watersporters

De vrouw zou vandaag met familieleden op vakantie gaan met haar boot, zegt Blaauw. 'Ze zouden met haar motorboot gaan varen hier in Nederland. De hele familie is hier bekend. Ze zijn allemaal ervaren zeilers en waren ook fanatieke kanoërs. Ze horen hier als het ware bij het inventaris. Dit komt hier heel hard aan.'

Foto: 112 Nieuws Wageningen

Toen er gisteren brand uitbrak, hebben verschillende mensen dat gezien, zegt de voorzitter. 'Heel veel mensen zijn hierdoor getraumatiseerd. Ik ben gisteren tot 23.00 uur hier geweest. De politie heeft onderzoek gedaan. Over de oorzaak konden ze me gisteren nog niks zeggen. Maar het gebied is inmiddels weer vrijgegeven.'

Hoe het vandaag verder gaat, weet ook de voorzitter nog niet. 'Ik probeer in contact te komen met de familie. Dit is een tragedie die we voorlopig nog niet te boven zijn.'