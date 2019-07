Britse regering gaat crash Lancaster bij Zelhem herdenken

De Britse regering gaat de crash van een Lancaster in Zelhem in de Tweede Wereldoorlog herdenken. Het gaat om de ED470.

70 jaar was onduidelijk welk vliegtuig crashte in september 44 aan de Hummeloseweg in Zelhem. Direct na de crash explodeerde het toestel omdat het was volgeladen met bommen. Nabestaanden van de bemanning waren in de veronderstelling dat het vliegtuig was neergekomen in de Waal. Drie jaar na de opgraving bevestigde het Engelse Ministerie van Defensie pas dat het inderdaad om de ED470 ging.

Bij de herdenking, 75 jaar na de crash, in september is ook de familie van de nabestaanden uitgenodigd. De Britse ambassade in Nederland stuurt een afgevaardigde en de Last Post zal worden gespeeld door iemand van de RAF.