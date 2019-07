Dit was de tweede dag van de Zwarte Cross

De tweede dag van de Zwarte Cross riep een dubbel gevoel op. Een 18-jarige man overleed op de camping, terwijl op vele andere plekken de hele dag door feest werd gevierd. We praten je in dit bericht bij over de festivalvrijdag.

Man (18) overleden

De dode die vrijdag is gevonden op de camping van de Zwarte Cross is een 18-jarige man uit Vragender. Dat zeggen bronnen tegen Omroep Gelderland. De familie van de man is ingelicht. Over de doodsoorzaak is nog niets officieel bekendgemaakt. Het lichaam werd gevonden op de camping van het festival aan de Heringsaweg in Vragender.

Eten en drinken

Het is een jaarlijks terugkerend ritueel: de drankcontrole bij campingbezoekers van de Zwarte Cross. Iedere festivalganger, crosswagen en caravan wordt onderworpen aan een stevige controle. De controleurs nemen al het eten en drinken dat ze vinden in beslag. Maar wat gebeurt er eigenlijk mee?Dat vroegen veel mensen zich af na het zien van beelden van de controle, die donderdag door Omroep Gelderland werden gemaakt. De controleur gaf aan dat het eten en drinken uit veiligheidsoverwegingen wordt vernietigd. Maar dat blijkt niet helemaal te kloppen.

Spectaculaire stunts

Meerdere malen per dag kun je op het Zwarte Cross-terrein genieten van spectaculaire stunts bij Ground Hero. Over de kop, salto's, niets is te gek. Kijk mee naar de meest spectaculaire stunts.

Grappige beelden

Er komen de hele dag leuke beelden binnen vanaf het festivalterrein. Sommige filmpjes gaan het hele internet over. Zo ook deze video, waarin twee mensen het heel erg naar hun zin hebben.

