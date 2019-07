'Het geeft me voldoening': Arnhemmer maakt miniaturen van astronauten

Toen de Apollo 11 in 1969 bij de maan kwam was de 50-jarige Pascal Hecker nog niet eens geboren, hij kwam pas een half jaar later ter wereld. Maar sinds zijn kindertijd is hij gepassioneerd over alles wat met de ruimtevaart te maken heeft. 'De hele techniek die er achter zit en dat er mensen buiten onze dampkring allerlei dingen doen, op een ander hemellichaam lopen, dat vind ik heel apart', vertelt Hecker aan de eettafel in zijn woonkamer.

Alan Bean

Zo'n veertig tot vijftig uur per week is Pascal er aan die eettafel mee bezig, met het maken en beschilderen van miniatuur astronauten. Hij is er in 2004 mee begonnen. Sindsdien is zijn naam en bekendheid gegroeid, zo veel zelfs dat beroemde astronauten hem bellen met een opdracht. 'Ik heb er een aantal voor Alan Bean gemaakt, de astronaut van de Apollo 12. Het is natuurlijk een eer als je door een astronaut die op de maan geweest is en zelf ook artiest is, want hij schildert ook, om dat voor hem te mogen doen'.

Op de muur boven de televisie hangt een kopie van een schilderij van de maanlanding. Als je er naar kijkt hoor je bijna in gedachten de historische woorden van Neil Armstrong: 'That's one small step for a man, one giant leap for mankind'. Maar hoe centraal de ruimtevaart ook staat in zijn leven, Pascal blijft zelf liever op aarde. De ruimte in de raketten is te klein en benauwd. Bovendien is hij liever bezig met zijn grote passie: de miniaturen. 'Er zit een hoop werk in, het moet allemaal precies zijn en als dan het hele plaatje compleet is, ja dat geeft me voldoening'.