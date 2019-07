Inbreker gepakt na klopjacht op half blote mannen Zutphen

De politie in Zutphen heeft vrijdagavond na een opmerkelijke jacht op drie half blote mannen in de Rietbergstraat een inbraakverdachte aangehouden in de Clara Schumannstraat.

In de Rietbergstraat zag een bewoner drie mannen wegrennen: een in een badjas, een in een zwembroek en een in een korte broek. Dat gebeurde kort nadat hij een afvalcontainer hoorde dichtklappen. In de container bleek kleding te zijn achtergelaten die de bewoner vreemd voorkwam.

De buurtbewoner waarschuwde de politie, die speurhonden aan de kleding liet snuffelen en naar de mannen op zoek ging. Ook kwamen er agenten op de fiets en meerdere politieauto's helpen zoeken.

Volgens het politiebericht over de aanhouding van de woninginbreker, begon de wilde achtervolging al aan het eind van de middag in de binnenstad, maar over de toedracht vermeldt het bericht verder niets. Het lijkt erop dat de politie de andere twee badgasten niet langer zoekt. De politie meldt op Facebook nu 'de goeie' te hebben, maar is nog wel op zoek naar een grijze Toyota Yaris met kenteken XP107G. Deze staat vermoedelijk ergens in Zutphen geparkeerd.