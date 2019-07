Auto ramt woning Babberich

Dat meldt een videocorrespondent vrijdagavond. Het ongeluk gebeurde even voor 17.00 uur vrijdagmiddag. De bestuurder zou de macht over het stuur zijn verloren in een bocht. De bewoner was op dat moment thuis en is enorm geschrokken, maar verder ongedeerd. De bestuurder is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De ernst van zijn verwondingen is nog niet bekend.

De weg is zeker tot 19.30 uur deels afgesloten. Het verkeer wordt door één rijbaan geleid door de politie.