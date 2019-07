Militairen nemen kruisje in ontvangst op Heumensoord: 'We houden van aanpakken'

Ruud van Leeuwen liep voor het eerst mee en beleefde zijn ontgroening tijdens de wandeltocht van 2019. Hij vond het een mooie ervaring om mee te maken, zegt hij. 'Af en toe zaten er taaie stukken tussen, maar dat hoort erbij.'

Voor Johan van Houtum was het zeker niet zijn eerste Vierdaagse: hij mocht vrijdag zijn 33e kruisje in ontvangst nemen op Kamp Heumensoord. 'Ik ben in 1984 begonnen. Alleen wanneer ik op missie was, heb ik niet gelopen. In alle andere jaren heb ik geprobeerd aanwezig te zijn', zegt hij.

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat verder onder de video):

Van Houtum had altijd een extra reden om te lopen, want hij woont in de buurt. 'Als je in Drenthe gelegerd bent is het leuk om weer een weekje thuis te zijn. En ach, daar moet je dan even een paar uurtjes voor wandelen.'

Tien kruisjes binnen

Saskia Braakman liep haar tiende Vierdaagse en was alle dagen op tijd binnen. 'Het is wel een mijlpaal', zegt ze. 'Maar eigenlijk moet ik nu ook voor de elfde keer, hè? Dan komt er zo'n mooi kroontje op. Dat gaat dus echt wel een keer gebeuren', belooft ze.

Haar collega Han van Pijkeren werkt eveneens voor de Koninklijke Marine. Hij was zes maanden op missie op de Middellandse Zee en Kaspische Zee en daardoor zat trainen er nauwelijks in. 'Dan kun je na thuiskomst wel oefenen, maar dan gaat het niet zoals zou moeten. Dat merk ik nu wel even aan de voeten, maar op zich is het goed te doen. We houden van aanpakken. En of dat nou doorlopen is of aanpakken op zee, eigenlijk komt het op hetzelfde neer.'

Marcel Ubachs spreekt van een fantastisch evenement. Hij liep de Vierdaagse voor de tweede keer en vond het net zo goed gaan als bij zijn debuut. 'De sfeer is gewoon fantastisch. Dat loopt een stuk makkelijker dan tijdens de training, waarbij je de mensen mist in de omgeving.'