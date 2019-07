'Ondermijnende, criminele activiteiten gaan vaker plaatsvinden'

'We moeten rekening houden met steeds meer ondermijnende, criminele activiteiten, ook in onze gemeente'. Dat stelt de Barneveldse burgemeester Asje van Dijk. Hij beantwoordt vragen van het CDA en LokaalBelang over de vondst van ruim 45.000 liter drugsafval in een loods in Voorthuizen.

Beide partijen vroegen de burgemeester om opheldering over de grootste fonds van drugsafval ooit in Nederland. Volgens Van Dijk moet de gemeente rekening houden dat dit soort activiteiten vaker zullen voorkomen. 'Zeer regelmatig wordt er in onze gemeente een hennepkwekerij ontmanteld en dit voorjaar werd er nog een XTC laboratorium opgerold.' Daarom is ondermijning als prioriteit opgenomen in het veiligheidsplan van de gemeente.

Onderverhuurd

CDA en LokaalBelang waren verontwaardigd over het feit dat de loods waar het afval gevonden werd eigendom is van de gemeente. Volgens Van Dijk werd het pand verhuurd aan een vastgoedbedrijf. 'De huurder heeft toestemming voor onderverhuur. De huurder heeft onderverhuurd en de onderhuurder blijkt vervolgens op zijn beurt ook onderverhuurd te hebben', laat Van Dijk weten.

Controle

De antwoorden op de vragen zijn voor LokaalBelang reden genoeg om de controles van de gemeente in twijfel te trekken. Volgens Van Dijk is er in 2016 naar aanleiding van tips voor het laatste een controle geweest. Daarbij zijn geen drugsgerelateerde activiteiten aangetroffen. LokaalBelang wil nu weten in welke frequentie er door de gemeente controles worden uitgevoerd.