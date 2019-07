Het Vierdaagsemuseum is dicht, maar niet overal

De afgelopen dagen werd het Vierdaagsemuseum op de Wedren gevuld met de mooiste voorwerpen en verhalen van gasten in het 4Daagse Journaal. Zo kwamen de eerste Vierdaagseburgemeesterketting en het iconische bord 'Jullie zijn keigoed, ik ben Davy' in de kast te liggen.

Wisselexpositie in het winkelcentrum

Museum Tante Hannie in winkelcentrum Molenpoort staat ook uitgebreid stil bij de Vierdaagse. Naast de vaste collectie met bijvoorbeeld kostuums van Zwiebertje en een megaknikkerbaan, is er een wisselexpositie met vier thema's uit de Vierdaagse.

Binnen het thema Tweede Wereldoorlog is onder meer de 'noodmedaille' van Tonnie Lamers-Geurts te zien. Zij liep mee aan de Vierdaagse in 1940, die eigenlijk niet gelopen mocht worden. 'De Nijmeegse en Rotterdamse Wandelbond hebben 's avonds met andere afstanden toch de Vierdaagse gelopen', vertelt Paul van den Heuvel van het museum.

Editie van 2006

Er is ook speciale aandacht voor de editie van 2006, die op de eerste dag werd gestaakt vanwege de hoge temperatuur. Twee deelnemers overleden, waarvan één vlak voor de finish. 'We zijn heel benieuwd waar mensen waren toen dat gebeurde', zegt Van den Heuvel. 'Misschien gaan we daar later nog wat mee doen.'

Ook Grootmoeders Keukenmuseum in het Kronenburgpark schenkt aandacht aan de Nijmeegse wandeltocht. Dit kleine privémuseum is de nalatenschap van de overleden Christien van Grondelle en is gevuld met potten, pannen, blikken en keukenspullen.

Ruimte maken voor de Vierdaagse

Ook Vierdaagsespullen ontbreken niet, al mogen dat er wat Joset van Dinteren wel meer zijn. 'Ik heb besloten volgend jaar een groot deel van de vaste collectie voor een maand uit het museum te halen en daar ruimte te maken voor de Vierdaagse.'

En misschien is er ook nog toekomst voor het Vierdaagsemuseum van Omroep Gelderland. Gastconservator Odette Straten, werkzaam bij Museum Valkhof, is erdoor op een idee gebracht. 'Ik ga het zeker inbrengen om te kijken wat we ermee kunnen.' Met name de verhalen achter de spullen in de kast vindt ze interessant. 'We moeten goed kijken we dat vorm kunnen gaan geven.'

