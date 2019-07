Vermeende brandstichter Zuilichem op heterdaad betrapt, maar ontsnapt aan politie

In de nacht van 18 op 19 juli is een vermeende brandstichter in Zuilichem op heterdaad betrapt. Hij was bezig een auto in brand te steken. De politie kreeg de melding van een oplettende buurtbewoner, maar agenten waren niet op tijd om de verdachte op te pakken. Het dorp Zuilichem wordt sinds vorige week geteisterd door brandstichtingen.

Na zeker tien branden binnen een week, surveilleerden buurtbewoners donderdagnacht zelf actief, op zoek naar verdachte situaties. De politie, die samenwerkt met de inwoners van de wijk, was ook aanwezig. Rond vijf voor drie 's nachts ontvingen agenten een melding over een verdacht persoon die, volgens een buurtbewoner, een auto in brand probeerde te steken.

De politie, naarstig op zoek naar de brandstichter van de vele voorafgaande branden, was niet op tijd om de verdachte persoon op te pakken. De auto waar de persoon mee bezig was, wordt onderzocht op sporen.

'Ga er nooit zelf op af'

Hoewel de politie de waakzaamheid van buurtbewoners erg waardeert, waarschuwt een woordvoerder voor de gevaren: 'Op het moment dat je iemand ziet, moet je meteen de politie bellen. Ga er nooit zelf op af, je weet maar nooit wat er gebeurt.'

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juli waren er zeker acht branden. Meerdere containers en een auto gingen in vlammen op. Ook eerder deze week was het raak. In de nacht van maandag op dinsdag brandde er busje uit. Opvallend is dat bijna alle branden in de buurt van de Aart van Osstraat hebben gewoed.

Agenten extra alert

De politie is druk bezig met een buurtonderzoek. Voertuigen worden gecontroleerd op sporen en wijkbewoners worden ondervraagd over de situatie. Agenten zijn momenteel extra alert. 'We zijn ook in gesprek met de gemeente en de dorpsraad. Verder hebben we ook een oproep op Facebook geplaatst. Zodra je iets verdachts ziet - ook al is het heel klein - meld het dan meteen', aldus een politiewoordvoerder.

