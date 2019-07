Raad Doetinchem akkoord met bijdrage gevel schouwburg Amphion

Door: Davie Klein Gunnewiek

In 2014 werd bekend dat de gevel van het in 2010 geopende theater niet goed was. Delen van het bouwsel brokkelden zelfs af, waarna uit veiligheidsoverwegingen hekken rondom het gebouw werden geplaatst. Wat volgde was een voor het Amphion onbevredigend juridisch steekspel, resulterend in de bijdrage van de gemeente.

'Het is een waanzinnig bedrag'

“Het is een waanzinnig bedrag", aldus Paul Hiferink van het CDA. "Maar je kan niet weglopen voor je verantwoordelijkheid. Ook niet als je krap bij kas zit." Wethouder Maureen Sluiter bevestigt dit: “We weten hoe we er financieel voorstaan, maar we weten ook dat Doetinchem zonder Amphion geen optie is."

Ook Gemeentebelangen wil dit dossier zo snel mogelijk afsluiten. “Het wordt tijd dat we dit achter ons kunnen laten en dat Amphion bekend wordt om zijn kwaliteiten als schouwburg”, zegt Marcel Zaaijer.

GroenLinks opperde nog voor een crowdfundingsactie vanuit de samenleving dat een extra duit in het zakje kan brengen. “Met 2,3 miljoen hebben we het gevelprobleem opgelost, maar dit bedrag reikt niet ver genoeg voor een gezonde situatie binnen Amphion”, aldus Marcella Heerenveen.

'2,3 miljoen is veel geld voor een zinken wand'

SP en Lokaal Belang Doetinchem zijn niet akkoord met de investeringsbijdrage van 2,3 miljoen. “We staan voor een tijd van bezuinigen, dan is 2,3 miljoen wel veel geld voor een zinken wand”, zegt Marijke Rutten van de SP.

De partij diende een motie in waarin de noodzaak van de renovatie in een financieel moeilijke tijd voor Doetinchem wordt aangestipt. En waarin de partij aan de gemeente vraagt om samen met het Amphion op zoek te gaan naar alternatieve financieringen. Deze motie haalde het niet. De verwachting is dat er na de zomer gestart kan worden met de herstelwerkzaamheden.



