Boeren pompen veel meer grondwater op door droogte

Waar het Waterschap Rijn en IJssel afgelopen donderdag een beregeningsverbod afkondigde, heeft Vallei en Veluwe dat al sinds 5 juni. Niemand mag er nog water gebruiken uit beken, sloten en vijvers om bijvoorbeeld het land te besproeien.

Alternatieve waterbronnen

Boeren en bedrijven in het gebied moeten daarom op zoek naar alternatieve waterbronnen in de grond en dat merken ze bij de waterschappen. Wie grondwater wil oppompen, moet dat daar melden. Vallei en Veluwe zag het aantal meldingen al stijgen van 20 in 2015 tot 86 in 2018. Voor 2019 kwamen er dit jaar al 103 meldingen binnen. 'Als er een onttrekkingsverbod geldt voor oppervlaktewater, moet je op zoek naar andere manieren om aan water te komen', zo verklaart een woordvoerder.

Ook Rijn en IJssel spreekt van een toename. 'Wij zien niet alleen dat beregenen via een grondwaterpomp toeneemt, maar ook het grondwatergebruik in het algemeen. Dat is wel logisch gezien de klimaatverandering', reageert een woordvoerder. 'In de droge perioden is het grondwater de enige beschikbare waterbron. Voor beregening van gewassen, maar ook voor drinkwater en proceswater voor de voedingsmiddelenindustrie.'

Kwetsbare natuurgebieden

Een grondwaterpomp mag in principe altijd geplaatst worden, mits het gemeld is bij het waterschap. Die kijkt hoeveel er in de omgeving al onttrokken wordt. Soms is een vergunning nodig voor grotere hoeveelheden. In de buurt van kwetsbare natuurgebieden kan het niet.

Waterschap Rivierenland zegt juist dat het aantal vergunningen en meldingen stabiel is. 'In het rivierengebied hebben wij het relatief makkelijk ten opzichte van de andere Gelderse gebieden. We hebben de grote rivieren door ons gebied lopen en kunnen overal vrij gemakkelijk oppervlaktewater inlaten. De behoefte om grondwater te onttrekken bij droogte is daarom minder groot in het rivierengebied.'

