Concurrenten zwembad Culemborg slijpen de messen

Twee concurrenten van het bedrijf dat de exploitatie van het noodlijdende zwembad De Waterlinie in Culemborg mag verzorgen, overwegen nu een gang naar de rechter. Die concurrenten, Sportfondsen Nederland en zwembadexploitant Laco, voelen zich gepasseerd in de aanbesteding van het bad.

Dat zegt directeur Bert Lavrijsen van Laco in Oirschot. Net als Sportfondsen Nederland (die dat al eerder kenbaar maakte) voelt Lavrijsen zich gepasseerd in de zoektocht naar een commerciële exploitant van De Waterlinie.

Zo'n commerciële exploitant bleek nodig, nadat de eigenaar van zwembad De Waterlinie (Stichting Zwembad Culemborg) er in de afgelopen drie jaar niet in slaagde het bad zonder verliezen draaiende te houden.

'Gek dat er niet met ons is gepraat'

Volgens Lavrijsen had de zoektocht naar een exploitant via een openbare aanbesteding moeten gebeuren. Hij was, net als Sportfondsen Nederland, al in gesprek met zowel het zwembadbestuur als de gemeente over hulp bij het rendabel maken van het bad.

Maar toen er daadwerkelijk een andere bedrijfsvoerder gezocht werd, hoorde hij niks. Lavrijsen vindt het gek dat hij niet eens geconsulteerd is, mede omdat zijn bedrijf al zwembaden in de omliggende gemeenten Geldermalsen en Leerdam beheert.

Heeft dit zin?

Of Laco naar de rechter gaat, is nog geen uitgemaakte zaak. Eerst wil directeur Lavrijsen weten onder welke voorwaarden de nu beoogde exploitant van het bad (Optisport uit Tilburg) het beheer in handen heeft gekregen. Pas als dat duidelijk is, kan hij bepalen of een gang naar de rechter voor zijn bedrijf zin heeft.

