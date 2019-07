Vierdaagse: 'Het is nog steeds géén wedstrijd'

De Vierdaagse is nog steeds géén wedstrijd. Dat zegt de marsleiding naar aanleiding van alle media-aandacht voor de deelnemers die vrijdag als eersten over finish kwamen. 'Het is een prestatietocht voor iedereen', zegt een woordvoerster.

De organisatie heeft zelf weinig oog voor de 'winnaars' van de Vierdaagse. Rolstoeler Ronald van Dort kwam vrijdag na een dagelijkse tocht van 50 kilometer als eerste over de finish, drie kwartier later gevolgd door Paul Jansen, de eerste wandelaar. 'Wij weten dat er een kleine groep deelnemers is met een onderlinge competitie om als eerste over de finish te komen, maar doen wij verder niks mee', zegt de woordvoerster.

Geen tijdsmeting

Daarom loopt er tijdens de Vierdaagse ook geen tijdmeting mee. 'We zien de Vierdaagse als een wandelprestatietocht voor iedereen, ongeacht wanneer je binnen komt.' Toch is er wél een tijdslimiet: iedereen moet om uiterlijk 18.00 uur binnen zijn. Wie pas daarna binnen komt, is te laat voor een Vierdaagsekruisje.

Dat niet een wandelaar maar een rolstoeler vrijdag als eerste over de finish kwam, daarover houdt de marsleiding zich op de vlakte. Eerder had de organisatie aan rolstoeler Van Dort gevraagd om niet harder dan 8 kilometer per uur te gaan. Anders zou hij vóór de organisatie uit over het parkoers stormen. Toch kwam Van Dort met een indrukwekkend gemiddelde van boven de 10 kilometer per uur aan in Nijmegen.