Fase 2 Groot onderhoud: files verwacht op de A325

Die afsluiting gaat maandag in en geldt voor de richting Arnhem. Richting Nijmegen blijven gewoon twee rijstroken beschikbaar, maar de maximum snelheid is wel verlaagd naar 70 kilometer per uur. Op de A325 wordt het asfalt vervangen. Daar wordt zeven dagen van de week aan gewerkt, ook 's-nachts.

Tekst gaat verder onder het overzichtskaartje.



Bron: provincie Gelderland

Het verkeer vanuit Nijmegen wordt omgeleid via de A15 en A50. Bedrijventerrein De Overmaat is bereikbaar via de A50 (afrit 18) en de N837. Het industrieterrein De Aam in Elst kan bereikt worden via de A15 (afrit 38). De omleidingsroutes zijn borden aangegeven.

De gedeeltelijke afsluiting van de A325 duurt tot en met zondag 11 augustus.

