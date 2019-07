Bert van der Lans: 'Ik voel me vleugellam'

Bert van der Lans zit thuis met zijn arm in een mitella: 'Gisteren is Buurtzorg voor de eerste keer geweest om me te helpen met douchen. Ook gaan ze me leren hoe ik me nu moet aankleden. En voor de rest is het een kwestie van tijd. De breuk moet vanzelf herstellen en dat kost tijd. Ik voel me echt vleugellam'.

Weemoedig

Van der Lans vindt het moeilijk vandaag en eigenlijk is dat de hele week al: 'Ik kijk wel op tv naar Harm Edens en het 4Daagse Journaal maar dat geeft ook wel veel emotie. Ik word er weemoedig van'.

Bert blijft vandaag thuis. Zijn vrouw en kleindochter gaan wel naar de intocht om dochter Esther en kleinzoon Beau in te halen. Zij lopen samen de 40 kilometer. Van der Lans: 'Ik ga er niet heen, ik ga er niet rondlopen, want dan wil iedereen me weer spreken. Ik ga op tv kijken en hoop er volgend jaar zelf weer bij te zijn'.