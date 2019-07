Eerste deelnemers over de finish in Nijmegen

De eerste deelnemers hebben de Vierdaagse er helemaal op zitten. Rolstoeler Ronald van Dort uit Ridderkerk kwam rond 08.45 uur als allereerste over de streep op de Wedren in Nijmegen. Even later bereikte Paul Jansen uit Rosmalen als eerste loper de finish.

Van Dort zit in een rolstoel als gevolg van een bermbom tijdens een militaire missie in Afghanistan. Hij verloor daardoor zijn beide benen. De Vierdaagse kon hij echter alsnog voltooien, want dat is toegestaan met een rolstoel. Hij deed dit jaar voor het eerst mee aan de 50 kilometer in plaats van de 40 kilometer.

'Het ging super lekker, beter dan donderdag', zegt Van Dort. 'Het hielp trouwens dat er scooters van de organisatie meereden om de weg een beetje vrij te maken. Nu moet ik alleen wachten op mijn Vierdaagsekruisje, want dat kan ik pas om 12.00 uur ophalen.'

Even later kwam Paul Jansen als eerste wandelaar over de finish. Volg alles in ons liveblog!