Doetinchem komt voor de zorg 12 miljoen euro te kort: 'Probleem ligt in eigen huis'

De oorzaak van het financiële tekort in de zorg in Doetinchem, dat dit jaar dreigt op te lopen naar 12 miljoen euro, ligt volgens de PvdA-fractie aan de ambtelijke organisatie. 'Het probleem ligt hier in huis, we vliegen onwaarschijnlijk uit de bocht en daar hebben we al jaren voor gewaarschuwd', zei PvdA-fractievoorzitter Steven Kroon donderdagavond tijdens de raadsvergadering.

Doetinchem kwam voor de jeugdzorg al uit op een tekort van ruim 3 miljoen euro, maar dat bleek een topje van de ijsberg. Tijdens een informatieve raadsvergadering kwamen twee externe adviseurs met een onheilstijding, zo haalde Kroon aan: 'Een tekort dat dit jaar van 12 miljoen euro kan oplopen naar 19 miljoen euro. We hebben de financiën niet in control.'

Uit de bocht

De opmerking van GroenLinks dat meerdere gemeenten in Nederland bij de jeugdzorg financieel te kort komen en dat het financiële gat in Doetinchem wellicht niet op het conto van het college moet komen, veegde Kroon van tafel: 'Doetinchem vliegt ten opzichte van het landelijke gemiddelde uit de bocht. Dat is nogal een verschil.'

De twee bovengenoemde externe adviseurs stelden volgens Kroon dat 'er in het sociale domein 10,5 miljoen euro kan worden bezuinigd zonder dat er iemand iets van merkt', maar het geduld bij de PvdA is op: 'Dat gaat er bij ons niet in. We roepen wethouder Sluiter op dat ze na het zomerreces laat zien welke maatregelen ze wil nemen in het sociaal domein. Maar óók dat ze laat zien in welke mate die maatregelen de mensen raakt die de zorg nodig hebben.'

Zere plek

Kroon legde tevens de vinger op een zijns inziens zere plek, waarmee miljoenen zijn gemoeid. 'We schuiven al jaren geld door voor ambities die niet haalbaar zijn. Bijvoorbeeld: nog meer geld naar het Sportbedrijf? Dat al op omvallen staat?', aldus Kroon.

