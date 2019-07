Regiodeal Foodvalley is rond, 73 miljoen euro naar voedsel en landbouw

De regiodeal Foodvalley is rond. De gemeenteraad van Ede heeft donderdagavond als laatste partij een akkoord op de plannen gegeven. Daarmee is de kapitaalinjectie van 73 miljoen euro beslist.

door Joukje Valkenburg - Beiboer

De vele miljoenen gaan naar de circulaire landbouw, het bevorderen van gezonde & duurzame voeding en onderzoek & educatie. Het grootste gedeelte van het geld, 28 miljoen, is bedoeld voor de bouw van een voedselthemapark in Ede, de World Food Center Experience. Met deze deal is alle subsidie voor dat project in kannen en kruiken.

Om het World Food Center is de afgelopen week veel te doen geweest. Politici in Ede hebben er steeds minder vertrouwen in. De kosten voor het hele project lopen alsmaar op en bedrijven dragen geen financiële verantwoordelijkheid. Dat vinden meer en meer partijen verontrustend.

8 gemeenten

De deal is een kapitaalinjectie voor de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Zelf steken ze samen 10 miljoen euro in de deal (7 miljoen euro uit Ede). Ze krijgen er 73 miljoen voor terug.

Want ook de provincies Gelderland (33 miljoen euro) en Utrecht (10 miljoen euro) investeren in duurzaamheid en gezondheid in de regio. En van het Rijk krijgen de gemeenten 20 miljoen euro. Verder zijn ook de Wageningen Universiteit, het waterschap, de Universiteit Utrecht, Landbouworganisatie LTO en ondernemingsorganisatie VNO-NCW bij de deal betrokken.

