Wethouder Doetinchem: 'Persoonlijk excuses aanbieden aan cliënten Laborijn als dat passend is'

Huizinga bedoelde daarmee dat de excuses moeten worden aangeboden aan de mensen die het betreft. 'Het is belangrijk in contact te komen met de mensen die onheus zijn bejegend', verklaarde Huizinga. 'Het bestuur van Laborijn probeert met die mensen in contact te komen. Ik zal de excuses persoonlijk aanbieden als dat passend is.'

Eerste stap

De wethouder deed daarvoor ook een beroep op de raadsleden om met namen naar voren te komen. 'Dat is de eerste stap om in contact te komen met die mensen, zodat directie en bestuur hun excuses kunnen aanbieden', aldus Huizinga.

Laborijn kwam zwaar onder vuur te liggen na een waslijst aan klachten over de behandeling van de cliënten door medewerkers van Laborijn, waarbij de menselijke maat zou ontbreken. Een onderzoeksrapport van bureau Berenschot stelde de cliënten in het gelijk, ze werden inderdaad onheus bejegend.

De wethouder stak donderdagavond mede de hand in eigen boezem, erkende dat er fouten zijn gemaakt ('we gaan kritisch naar ons eigen functioneren kijken') en beloofde verder voor het vervolgtraject 'de volle verantwoordelijkheid te nemen'.

Rotte appels

Bij de kritiek van de gemeenteraad van Doetinchem stond de 'onheuse bejegening van de cliënten' centraal. 'Er moet korte metten worden gemaakt met de rotte appels', zo wond Ans Putman van Lokaal Maatwerk er geen doekjes om. 'Op de werkvloer, maar ook in de top. Het zou mooi zijn als die mensen eens aan de andere kant van het loket komen. Het klinkt hard, maar het is wel de beste leerschool.'

De Doetinchemse raad spraak de hoop uit dat Oude IJsselstreek terugkomt op het eerder genomen besluit en er alsnog voor kiest tóch gebruik te willen maken van de diensten van Laborijn.

Motie

De PvdA kwam met een motie 'hoe de uitvoering van de Participatiewet in onze gemeente socialer, empathischer, regelarmer en fundamenteel anders kan', maar die motie haalde het niet. De zinsnede over 'nieuw beleid dat er moet komen' stuitte op te veel bezwaren. 'Dat hadden we willen schrappen, maar die eenheid hebben we in deze raad tijdens de schorsing niet kunnen creëren', aldus een teleurgestelde fractievoorzitter Steven Kroon van de PvdA.

