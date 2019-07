Bronckhorst staat nieuwbouw en splitsen van woningen weer toe

'Het is een heuglijke dag', zegt Ton van Linder van de VVD. 'We gaan ruimte scheppen voor wonen en ik denk dat we inwoners heel gelukkig gaan maken.' De gemeenteraad van Bronckhorst stemde donderdagavond in met de woonvisie. Woningsplitsing en nieuwbouw mogen weer.

door Melanie Lokate

De woningbouwmarkt zat de afgelopen jaren op slot. 'De juiste woning op de juiste plek lijkt nu gelukkig centraal te staan', zei Marcel Westerink van Gemeente Belangen Bronckhorst.

Kwaliteit boven kwantiteit

Transformatie van bestaande woningen en ander vastgoed heeft daarbij prioriteit, maar er zijn ook mogelijkheden voor onder andere woningsplitsing en vernieuwende woonvormen. In de visie staat dat er ruimte is voor ongeveer 400 nieuwe woningen. 'Maar we gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit', aldus wethouder Evert Blaauw.

De gemeenteraad besloot de woonvisie aan te passen op het punt woningsplitsing. Het college stelde voor dat bij woningsplitsing buiten de bebouwde kom woningen allebei een inhoud van 350 kubieke meter moesten hebben. De raad heeft besloten om dat los te laten. Zo kan de woning gesplitst worden in een grote en een kleinere woning.

Coalitie pronkt met beleid

De coalitiepartijen (GroenLinks, VVD en Gemeente Belangen Bronckhorst) in de gemeente Bronckhorst konden tijdens de raadsvergadering over de woonvisie niet vaak genoeg zeggen dat dit in het coalitieakkoord staat en dat er nu eindelijk iets gaat veranderen. 'Uiteraard is wonen één van onze speerpunten', bevestigde de wethouder.

Oppositiepartij CDA dacht er anders over. 'We missen een duidelijke visie, een punt op de horizon.' Volgens wethouder Evert Blaauw is de woonvisie een dynamisch document en de visie kan aangepast worden. 'We komen keer op keer bij uw raad terug en er is altijd de mogelijkheid om te reageren.'

Vanaf september kunnen inwoners initiatieven op het gebied van woningbouw, woningsplitsing en transformatie van ander vastgoed naar wonen bij de gemeente indienen.