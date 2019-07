Zwembaden en trampoline stukgesneden in Wapenveld: 'Straks pakken ze onze konijntjes'

'Woensdagavond was mijn dochtertje nog op de trampoline aan het spelen', vertelt Gerrianne de Geus, 'maar toen we 's ochtends naar buiten keken zat er een enorme winkelhaak in. Het ding is niet meer te gebruiken. Mijn dochter van drie heeft zitten huilen op de rand.'

Zwembad weer kapot gesneden

Gerrianne ontdekte dat ze niet de enige in het dorp is bij wie er in de tuin een kinderspeeltoestel is vernield. Ook bij Gonny Siepel en Gerie Steenwoerd was het raak. Zij troffen beiden een vernield opzetzwembad aan.

Bij Gonny zat er een snee in van meer dan 50 centimeter. 'En het ergste is dat dit een spiksplinternieuw zwembad was, want twee weken geleden is ons vorige zwembad ook al kapot gesneden', vertelt ze.

Sneu voor de kinderen

Volgens Gonny is het onmogelijk dat de snee is veroorzaakt door een kattennagel of een omvallend kinderfietsje. 'Daarvoor is de snee veel te recht, scherp en lang.' Het is zo sneu voor de kinderen, die zich verheugd hadden op mooi weer en lekker zwemmen dit weekend.'

Verderop in het dorp is het ook raak bij het zwembad van Gerie Steenwoerd. Zoon Ive laat de snee zien die aan de zijkant zit. 'Balen, want we hadden 'm net schoongemaakt en zouden er dit weekend in mogen zwemmen', vertelt hij.

Alle ouders hebben aangifte gedaan bij de politie. Gonny: 'De agent beloofde dat ze hier de boel extra in de gaten gaat houden. Maar we hebben voor de zekerheid zelf ook maar camera's opgehangen, want ik voel me niet meer veilig. Nu is het het zwembad; straks pakken ze onze konijntjes.'

Verrassing

Er is ook goed nieuws voor de gedupeerde gezinnen. Omroep Gelderland kreeg een telefoontje van een Achterhoeks bedrijf dat is gespecialiseerd in buitenspeelgoed en zij willen alle drie gezinnen helpen.

