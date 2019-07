Zo gaat het nieuwe zwembad van Zaltbommel eruitzien

De nieuwe sportaccommodatie in de wijk De Waluwe in Zaltbommel krijgt een zwembad met de afmetingen van een wedstrijdbad en een sporthal van 30 x 50 meter. Dat blijkt uit tekeningen die de gemeente Zaltbommel bekend heeft gemaakt. Deze nieuwe accommodatie moet het oude zwembad Akwamarijn en sporthal De Ring vervangen.

De sporthal kent vier zaaldelen die af te scheiden zijn door tussenwanden. De totale hal meet 30 x 50 meter. De hoogte van de zaal is minstens 7 meter. De vloer is zogenaamd combi-elastisch, wat volgens de gemeente 'topsport mogelijk maakt'. Er komen acht kleedkamers en een tribune voor ruim 150 toeschouwers.

Zwembad

Het zwembad krijgt een officieel wedstrijdbad van 25 x 15 meter met een tribune voor 150 mensen. Ook is er een doelgroepenbad, dat vergelijkbaar is met het huidige bad in Akwamarijn, en een peuterbad. Dit peuterbad krijgt 'diverse speelelementen' en een glijbaan. Ook is er een whirlpool en een sauna.

Planning

De Europese aanbestedingsprocedure loopt sinds september 2019. Volgens de huidige planning is in januari 2020 bekend wie de bouwer wordt. Daarna moet de bouw beginnen. Het is de bedoeling dat het complex de deuren opent in de zomerperiode van 2021.