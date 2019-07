De schoonmakers in Nijmegen maken overuren: 'We krijgen veel complimenten'

Nijmegen wordt tijdens de Vierdaagse overspoeld met wandelaars en bezoekers. En hoewel de stad vergeven is van prullenbakken en hangende afvalzakken, wil er nog wel eens iets naast de bak of zak belanden. Afvalverwerker DAR zet veel personeel in om de stad spic en span te krijgen.

Bekers, servetjes, sigarettenpeuken. Plastic zakken, etensresten, restjes bier. Kledingstukken, kartonnen dozen en pamfletten: wijkveger Peter Roelofs werkt zich een slag in de rondte. Kijkend naar het afval dat bezoekers en feestvierders achterlaten, schudt hij bedachtzaam het hoofd. 'Je kunt niet begrijpen hoeveel rommel ze maken, hè? En dan staan er zoveel bakken en zakken en prullenbakken.'

'Mensen drinken wat, ze lopen wat en gooien het maar neer. En een ander gooit het ook maar neer. Die denken: ik vind het wel goed', constateert Roelofs. Toch zou hij de feestelijke wandelmars niet willen missen. 'Het is wel gezellig in de stad. De mensen zijn vrolijk en aardig, het heeft wel wat. Is dit dankbaar werk? Ja, ik denk het wel. Veel mensen vinden dat en ik ook.'

Smurrie opruimen

Teamleider Rob Kleisterlee spreekt van één grote happening voor de stad Nijmegen. 'Ook voor ons als bedrijf. De hele smurrie opruimen die de dag ervoor is aangericht: het is één groot feest.'

De opruimploegen verdelen de taken en zetten de schouders eronder. De wagens die het grofvuil opruimen gaan voorop, gevolgd door de blazers. Zij blazen al het overgebleven vuil naar het midden van de weg, waarna de veegmachines de grote hopen verwerken en de straat weer pico bello achterlaten.

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat verder onder de video):

Kleisterlee zegt dat het schoonmaakwerk voldoening geeft. 'Als je ziet hoe de stad er eerst uit ziet en dan weer kijkt als wij geweest zijn, dan is dat toch wel dankbaar werk. Dat hebben we toch weer netjes gedaan. We krijgen ook vaak veel complimenten.'

29 Vierdaagsen schoonmaken

Sommige collega's lopen al tientallen jaren mee tijdens het wandelevenement. Geert Becker werkt voor de 29ste keer tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en is een door de wol geverfde veegmeester. 'Je hebt natuurlijk veel meer afval dan op andere dagen. Het is leuk om te doen. Als het treintje goed loopt, dan zijn we aan het einde van de ochtend helemaal klaar en kunnen de mensen de winkels weer in.'

Wijkveger Roelofs hoeft niet zo nodig mee te lopen. Hij maakt genoeg kilometers tijdens zijn werk en vindt het zo wel best. 'Ik ga 's avonds wel een keer stappen, hoor. Maar dan ben ik bijtijds weer thuis. Ik moet weer vroeg op en de kop erbij houden.'