Harderwijk wil meedoen aan experiment coffeeshops

De gemeente Harderwijk wil meedoen aan een experiment om illegale handel in coffeeshops terug te dringen. Dat is donderdagavond besloten tijdens de raadsvergadering.

door Kelly Tanghe

Het experiment houdt in dat de coffeeshops in de gemeenten die meedoen alleen legaal geproduceerde hennep mogen verkopen. De hennep wordt geteeld door telers die daarvoor zijn aangewezen. De wiet wordt ook gecontroleerd op kwaliteit.

Harderwijk gaat haar interesse om deel te nemen kenbaar maken aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Wanneer duidelijk is of de gemeente mee mag doen aan het experiment, is nog niet bekend.

Criminaliteit terugdringen

Nu is het zo dat de verkoop van wiet onder voorwaarden legaal is. Maar dat geldt niet voor de aanlevering en productie. Met het experiment hoopt de regering criminaliteit terug te dringen omdat zij dan zich heeft op het gehele proces. Dat wordt bedoeld met een gesloten coffeeshopketen.

Het experiment duurt minstens vier jaar. Daarna wordt er geëvalueerd. De regels voor de coffeeshops (zowel die meedoen als die niet meedoen) blijven voor een groot deel hetzelfde. De shops die meedoen mogen niet meer dan vijf gram per persoon verkopen en het blijft verboden om harddrugs of alcohol te verkopen of in de shop aanwezig te hebben.

Voorlichting

De coffeeshops moeten voorlichtingsmateriaal in de zaak hebben over het gebruik van hennep en ze moeten klanten kunnen informeren over hulpverlening. Hiervoor moeten de werknemers van de shop een cursus volgen.