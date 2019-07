Burgemeester Meijers sluit drugspand in Huissen

De gemeente Lingewaard maakt, net als andere gemeenten in deze regio, gebruik van de wettelijke mogelijkheid om woningen, erven en lokalen te sluiten wanneer drugs worden gevonden. Sluiten van een drugspand is ook mogelijk wanneer er sprake is van voorbereidingshandelingen of wanneer een geruimde kwekerij wordt aangetroffen.

Rust terugbrengen

Met de sluiting wil de burgemeester de bekendheid van het appartement als drugsadres teniet doen. Daarnaast wil ze de rust in de omgeving terugbrengen en herhaling van verstoring van de openbare orde en verdere aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen.

Bovendien wil burgemeester Meijers eventuele gevoelens van onveiligheid in de omgeving weg te nemen.

'Hennepteelt groot gevaar'

'Hennepteelt is een onverantwoordelijke manier om te proberen om snel geld te verdienen', zegt burgemeester Meijers. 'Een hennepkwekerij kan namelijk brand, wateroverlast, kortsluiting of een ontploffing veroorzaken en is daarmee een groot gevaar voor bewoners en omwonenden. Bovendien, mensen die zich inlaten met hennepteelt komen er vaak slechter uit. Je krijgt een strafblad, je moet je huurwoning uit en je wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten van de energieleverancier.'

Verdachte situaties melden

Burgemeester Meijers roept inwoners op om de politie te bellen als zij een verdachte situatie zien of horen. 'Om gevaarlijke situaties te voorkomen maar ook om de politie te helpen bij de opsporing van de criminelen die achter de kwekerijen zitten. Gelukkig komen er steeds vaker meldingen binnen bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Zo zorgen we er met elkaar dat Lingewaard veilig blijft.'

Huurder verantwoordelijk

Mensen die hun huis verhuren, moeten zich bewust zijn van de risico’s. De verhuurder is verantwoordelijk voor wat er in zijn huis gebeurt, dus ook voor eventuele illegale praktijken.

Verhuurders doen er volgens de burgemeester dan ook goed aan zich te verdiepen in het werk, inkomen en de historie van de huurder, een goed huurcontract op te stellen en afspraken te maken over periodieke controles van de woning. Verhuurders die illegale handelingen vermoeden, moeten volgens Josan Meijers direct de politie inschakelen.