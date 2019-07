Dominee Rhenoy voelt erkenning na veroordeling pianostemmer door gerechtshof

De straf is hoger dan hij in eerste instantie kreeg bij de rechtbank: 1 jaar cel en tbs. Het gerechtshof stond uitgebreid stil bij het enorme geweld dat de pianostemmer moet hebben gebruikt.

Poging tot doodslag

'Het letsel had haar dood kunnen betekenen', zei de voorzitter van het gerechtshof. 'Hij moet meerdere keren met een zwaar en hard voorwerp op haar hoofd geslagen hebben. Dan kan het niet anders dan dat het zijn bedoeling was haar te doden.'

Dat hij ook van tevoren het plan had om haar te doden kan niet bewezen worden, dus werd de pianostemmer, die niet bij de uitspraak was, veroordeeld voor poging tot doodslag.

Tekst gaat verder onder de foto.

De pianostemmer. Tekening: Aloys Oosterwijk

Erkenning

De dominee was omringd door vrienden en familie wel bij de uitspraak aanwezig. Reageren wil ze zelf niet, maar haar advocaat vertelt dat ze blij is met de uitspraak.

'De hoogte van de straf is voor haar van ondergeschikt belang en ze ziet ook wel dat deze man er slecht aan toe is. Wat voor haar belangrijk is, is dat het gerechtshof in tegenstelling tot de rechtbank ook stil gestaan heeft bij wat het voor háár betekent heeft. Hoe ernstig en verstrekkend de gevolgen zijn van zijn daad. Die erkenning doet haar goed.'

Tekst gaat verder onder de video.

Ook de advocaat van de pianostemmer is niet ontevreden. 'Gelukkig niet de 8 jaar cel die in eerste instantie bij de rechtbank werd geëist; ook niet de 5 jaar die nu in hoger beroep werd geëist, maar 2,5 jaar. Dat betekent dat hij over niet al te lange tijd aan zijn behandeling in een tbs-instelling kan beginnen en dat is belangrijk.'

De pianostemmer moet de dominee ook een schadevergoeding betalen van bijna 300.000 euro.

Zie ook: 2,5 jaar cel en tbs voor poging tot doodslag op dominee Rhenoy