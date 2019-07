Jongste lopers Vteam starten medaille-actie voor Canadese bevrijder

De 75 jongste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse, verenigd in het #Vteam, zijn een actie gestart om zoveel mogelijk medailles in te zamelen voor een Canadese bevrijder. De oud-militair heeft nooit een medaille gekregen voor zijn optreden in Nederland.

Roly Armitage was er 75 jaar geleden bij in Nijmegen als infanterie-soldaat om Nederland te bevrijden. Voor de microfoon van de Kindercorrespondent vertelde hij dat de soldaten voor die bevrijdingsactie eigenlijk nooit een Nederlandse medaille hebben gekregen. Daarom is het #Vteam nu een inzamelingsactie gestart voor de Canadees.

'Als iedereen nu een medaille geeft, dan kan ik straks een heleboel medailles meenemen voor meneer Armitage', zegt het Canadese #Vteamlid Xavier. 'Symbolisch, als dank voor de bevrijding van Nederland. Het maakt niet uit wat voor medaille het is: van een wandelvierdaagse, een zwemvierdaagse, een sporttoernooi…alles is goed.'

Medailles op militair jasje

Kindercorrespondent Tako Rietveld is blij met het spontane plan van zijn internationale #Vteam-er Xavier. 'Dit is nu precies waar het in het #Vteam om draait', zegt hij. Het team bestaat dit jaar uit 75 kinderen die allemaal de Vierdaagse voor het eerst lopen. Het #Vteam maakt elke dag reportages en vlogs over hun belevenissen tijdens het wandelen, maar ook over onderwerpen als vrede, vriendschap en vrijheid.

Tako en Xavier hebben een Nederlands militair jasje geregeld waarop de medailles verzameld worden. Iedereen die nog een medaille heeft liggen kan hem op komen spelden bij de #Vteamtent op de Wedren.