Bord van overleden Vierdaagse-icoon Davy krijgt plek in Vierdaagsemuseum

Het bord was onlosmakelijk verbonden met de rolstoel van de gehandicapte zoon van Margreet en Jan Thijssen. Davy was verliefd op de Vierdaagse, vertelt zijn vader in het 4Daagse Journaal. 'Hij was vanaf zijn geboorte meervoudig gehandicapt. Hij zat in een rolstoel en kon niet sporten, maar hij was wel gek op sport.' Na één keer de Vierdaagse te hebben bezocht, was Davy verkocht. 'Sindsdien is hij bijna altijd geweest.'

'Hij was er voor de wandelaars'

Margreet en Jan zagen hun zoon uitgroeien tot een 'Vierdaagse-icoon'. Wandelaars keken elke dag uit naar de plek waar hij langs het parcours zit. 'Hitte, regen of kou deerde hem niet, hij was er voor de wandelaars.'

De laatste jaren was het echter te zwaar om naar de route te gaan, dus keek hij thuis. 'Hij miste geen programma. Alles moest opgenomen worden, zodat hij het later op zijn eigen tempo kon kijken', vertelt zijn moeder.

De juiste plek

Vorig jaar overleed Davy op 29-jarige leeftijd, in de week na de Vierdaagse. Dat zijn bord nu in het speciale Vierdaagsemuseum komt, geeft zijn vader een goed gevoel. Margreet beaamt dat: 'We hebben jaren gedacht, wat moeten we met dat bord? Dit is de juiste plek.'

Odette Straten, gastconservator van het Vierdaagse Museum, maakt graag een plekje vrij voor het bord van Davy. Het staat volgens haar symbool voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de Vierdaagse. 'Zoveel mensen lopen nu met het gemis van iemand die vorig jaar of het jaar ervoor nog wel meeliep.'

