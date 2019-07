'Te snel gerekend'; kosten World Food Center Ede ruim 4650 euro per dag

door Joukje Valkenburg - Beiboer en Bastiaan van Blokland

Dat Ede verlies draait op de grond waar het WFC moet komen is bekend. Geschat wordt dat de gemeente een kleine 20 miljoen moet bijleggen. De grond is in 2011 voor 17 miljoen euro gekocht van Defensie. Er is sindsdien nog niets voor teruggekomen, terwijl projectkosten én de rente gewoon doorlopen.

1650 euro hoger dan vorige week

Een week geleden stelde wethouder Leon Meijer dat de verliezen per dag neer zouden komen op 3000 euro. Maar nu blijkt dat bedrag, de doorlopende rentelasten en voorbereidingskosten voor het WFC, meer dan 1650 euro per dag hoger te zijn. Zijn woordvoerder spreekt van een 'iets te snelle rekensom'.

Het totaalbedrag van 19,7 miljoen verlies blijft volgens haar overigens wel overeind. De kosten zijn als volgt opgebouwd: de rente op de lening is grofweg 7 ton per jaar, de plankosten zijn 1 miljoen euro. Samen is dat 1,7 miljoen euro. Gedeeld door 365 dagen komt dat uit op 4657 euro per dag.

Nog meer kosten?

Maar eigenlijk moet het bedrag van 4657 euro per dag hoger zijn. Er zijn namelijk nog meer kosten. In de berekening van de gemeente zijn alleen de rente- en plankosten meegenomen. De kosten voor bijvoorbeeld het bouwrijp maken van de grond, komen daar nog weer bovenop.

Het WFC-project kan bovendien wel eens forse vertraging oplopen, wat nog meer extra kosten zou meebrengen. Het is namelijk één van de 50 bouwprojecten waar de gemeente opnieuw naar moet kijken. Oorzaak is de stikstof-uitspraak van de Raad van State. Wat de gevolgen precies zijn, is nog niet bekend.

