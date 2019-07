Wie stuurt er tegenwoordig nog vakantiekaartjes?

Officiële cijfers over de daling van het aantal vakantiekaartjes zijn er niet. Wel wordt er in z'n algemeenheid veel minder post verstuurd. Er wordt door PostNL tegenwoordig nog geen derde van het aantal poststukken van wat er 19 jaar geleden nog werd bezorgd afgeleverd.

Stuurt u nog elk jaar vakantiekaartjes? Of misschien wel meerder keren per jaar (wintersport, zomervakantie.....). Gaan er stapels kaarten weg, of bent u heel selectief? En wat doet u eigenlijk met alle kaarten die u ontvangt? Vul onze poll in of laat het ons weten.

Dat je weet dat je niet vergeten bent

'Ik zou best willen dat er meer ansichtkaarten kwamen', zegt Jacques Oliemeulen. 'We worden steeds ouder en de groep vrienden en kennissen die wordt steeds kleiner en kleiner en die gaan ook niet meer op vakantie net als wij.' Dus tot zijn grote spijt krijgen hij en zijn vrouw nog maar weinig kaarten. 'En oudere mensen zijn vaak eenzaam.' Daarom wenst hij dat de actie van het Gasthuis in Millingen aan de Rijn een succes wordt.

Gasthuis Millingen bedacht een actie. Met hulp van Gelderland helpt vragen ze iedereen een kaartje te sturen naar het huis. Marian Reijmers, die ook in het gasthuis woont, zegt: 'Een kaartje ontvangen is altijd leuk. Dat je weet dat je niet vergeten bent. Je zit hier toch maar hele dagen alleen op de kamer.'

'Vroeger stuurden mensen meer kaartjes dan nu', vervolgt ze. 'Nu sturen ze foto's met de telefoon. Niet naar mij, maar naar mijn dochter of zoon.' De kaartjes die mevrouw Reijmers ontvangt krijgen een mooi plekje op de kast.

De kaartenactie voor de bewoners van het Gasthuis heeft inmiddels 128 kaarten opgeleverd. 'Een kaartje krijgen betekent veel voor de bewoners', laat Yolanda Kooijmans coördinator Welzijn weten. Ze is dan ook heel blij met de post die ze tot nu toe hebben ontvangen. 'Ons gasthuis telt 108 bewoners dus iedere bewoner heeft in ieder geval een kaart mogen ontvangen, maar we willen natuurlijk meer. De postbode loopt nog niet met een kromme rug van alle zware postzakken dus er kan nog meer bij.'

Stuurt u de bewoners van het gasthuis een kaartje?

Bewoners Gasthuis Millingen

St. Willibrordstraat 1

6566 DD Millingen aan de Rijn

Lees hier de oproep van het Gasthuis Millingen.

