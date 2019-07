Zwitserse soldaat ontdekt laatste rustplaats familielid in Groesbeek

Op de Canadese begraafplaats in Groesbeek vonden 2619 soldaten hun laatste rustplaats. Clau Martin Bieler was geestelijk verzorger in het Zwitserse leger en onderzocht de geschiedenis van de twee gesneuvelde landgenoten. Een van hen blijkt een familielid te zijn.

'Vorig jaar was er een Canadese generaal die zei dat hier twee Zwitserse soldaten liggen. Ik ging op onderzoek uit en kwam erachter dat het om mijn oudoom ging', legt hij uit.

Tekst gaat verder onder de reportage.

'Einde aan jarenlange onzekerheid'

In de Tweede Wereldoorlog stelde Zwitserland zich neutraal op. Daardoor zou je niet verwachten dat er slachtoffers zijn gevallen uit dat land. Tot begin dit jaar was niet bekend dat er onder de begraven soldaten in Groesbeek twee soldaten waren met de Zwitserse nationaliteit.

'Hij was eerst hauptman in het Zwitserse leger, raakte gewond en vertrok naar Canada. Daar ging hij het Canadese leger in moest naar Frankrijk om het verzet te ondersteunen. Zo kwam hij weer in Europa terecht', vertelt Bieler over zijn oudoom. 'Inmiddels had hij zowel een Canadees als een Zwitsers paspoort, daardoor was lange tijd niet bekend dat hier Zwitserse soldaten liggen.'

De familie van Bieler speculeerde tot begin dit jaar over de laatste rustplaats van haar oudoom, daar is nu een einde aan gekomen. 'Voor onze familie betekent het antwoord wel rust. Hoelang het ook geleden is, je blijft je toch afvragen waar iemand is.'