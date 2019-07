Zieke kinderen krijgen een muzikale oppepper bij de Liedjesmobiel

Zieke kinderen gaan steeds sneller van het ziekenhuis naar huis om in hun vertrouwde omgeving op te knappen of de benodigde zorg te ontvangen. Toch is deze periode ook voor veel kinderen erg zwaar en saai. Daarom willen wij van de Liedjesfabriek de patiëntjes thuis bezoeken om ze een muzikale oppepper te geven. Dat doen we met onze Liedjesmobiel: een camper met studiofaciliteiten en muziekinstrumenten waarin samen met onze muzikanten een nummer geschreven kan worden. Als de gezondheid het toelaat, is het ook mogelijk om naar een andere locatie te rijden. We nemen samen het eigen geschreven nummer op.

Liedjesfabriek

Bij de Liedjesfabriek voelen zieke kinderen zich even beter. Door het schrijven en opnemen van een eigen liedje vergeten zij even alles om zich heen en bloeien ze helemaal op. Met onze Liedjesmachine komen we aan het ziekenhuisbed. Daar kiezen de kinderen een onderwerp en hun favoriete muziekstijl. Ze schrijven zelf een tekst en zingen of rappen deze in. Hierdoor staan ze op een positieve manier in het middelpunt en krijgen ze een podium om hun verhaal te vertellen, rappen of te zingen. Wij zorgen voor een professionele opname en een eigen videoclip. Een blijvende herinnering waar ze apetrots op zijn.

Vrijwilligers

De Liedjesmobiel werkt voor een groot gedeelte met vrijwilligers. Wilt u vrijwilliger of op een andere manier helpen bij de Liedjesmobiel alle hulp is welkom.

