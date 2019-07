Hier zijn de speciale recepten voor de Vierdaagse

Havermoutcake



Ingrediënten:

-1 rijpe banaan

-1 ei

-3 el (25g) havermout (evt. glutenvrij)

-kaneel

Bereiding:

1. Doe de banaan in een hittebestendig schaaltje en prak hem fijn met een vork. Voeg de overige ingrediënten toe en meng goed door elkaar.

2. Zet het schaaltje 3,5 minuten in de magnetron op 1000 Watt. Als je magnetron minder sterk is, zet je hem er wat langer in.

3. Laat de cake een halve minuut afkoelen en keer dan het schaaltje om op een bord.

Tip: lekker met wat fruit erop! En als je het goed doet, ziet de cake er dan zo uit:





Foto: Maut Smeets

Frambozen smoothie met biet, citroen en munt



Ingrediënten:

-125 g (diepvries) frambozen

-300 g rode biet (voorgekookt)

-300 ml water

-een halve citroen

-1 banaan

-paar blaadjes munt

Bereiding:

1. Haal de frambozen uit de diepvries en laat 10 minuten bij kamertemperatuur staan.

2. Snijd de banaan en biet in stukken. Snijd de munt fijn. Pers de halve citroen uit.

3. Doe de biet met de frambozen, banaan, munt, citroensap en water in de blender en mix door elkaar.

Drink smakelijk!

Foto: Maut Smeets

Appelmoescake



Ingrediënten:

-130 g havermout (meel)

-2 tl bakpoeder

-2 eieren

-360 g appelmoes (bv. Puur Moes of Appel Peer Moes)

-1 appel of peer

-60 g gedroogde cranberries / rozijnen

Bereiding:

1.Verwarm je oven voor op 175 graden. Bekleed de vorm met bakpapier.

2. Maal de havermout in een keukenmachine tot het heel fijn meel wordt. Deze stap kun je eventueel overslaan, de cake krijgt dan een grovere structuur.

3. Voeg bij de havermout: het bakpoeder, een snufje zout, de eieren en de appelmoes. Roer door tot alles gemengd is.

4. Snijd de appel of peer in kleine blokjes en voeg samen met de cranberries/rozijnen toe aan het beslag. Roer kort door (niet mixen).

5. Giet het beslag in de cakevorm en bak 45 minuten in de oven. Controleer met een satéprikker of de cake gaar is. Komt de prikker er droog uit? Haal dan de cake uit de oven. Laat afkoelen, snijd in 8 – 12 plakken en genieten maar!

Foto: Maut Smeets

Kwarktaart

Ingrediënten voor de bodem:

-120 g verse dadels zonder pit

-3 el (olijf)olie of (room)boter

-180 g havermout (evt. glutenvrij)

-1 el honing

Ingrediënten voor de taart:

-4 gelatine blaadjes

-450 g aardbeienkwark 0%

-350 g magere kwark

-Optioneel: 25 g eiwitpoeder (bv. whey vanille)

-0,5 citroen

-135 g frambozen

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet een springvorm (Ø‎20 of 24) in of bekleed met bakpapier. Snijd de dadels (eerst ontpitten) in grove stukken en smelt de boter.

2. Doe de dadels samen met de havermout in een keukenmachine en mix circa 10 seconden. Voeg dan de olijfolie/boter (let op: boter eerst smelten) en honing toe en meng nog even door.

3. Druk het havermoutmengsel op de bodem van de springvorm en bak circa 8 minuten.

4. Week de gelatine in koud water. Meng de aardbeienkwark, magere kwark (en het eiwitpoeder) door elkaar. Rasp de citroenschil en voeg bij het kwarkmengsel.

5. Pers een halve citroen uit en verwarm dit sap met een klein scheutje water in een pannetje tot het bijna kookt. Zet dan het vuur uit.

6. Knijp de gelatineblaadjes uit en roer ze met een (houten) lepel door het citroensap tot ze helemaal opgelost zijn.

7. Schep 2 grote eetlepels van het kwarkmengsel bij het citroensap in het pannetje en roer door. Voeg dan het citroensap/kwarkmengsel bij de rest van de kwark, meng dit goed door elkaar.

8. Als de bodem (bijna) afgekoeld is schep je de kwark erop. Laat minstens 2 uur opstijven in de koelkast en versier dan met fruit naar keuze.





Foto: Maut Smeets